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السياسية

كوريا تؤكد تحويل الأموال الإيرانية المجمدة

Write: 2023-09-19 10:40:46Update: 2023-09-19 10:41:31

كوريا تؤكد تحويل الأموال الإيرانية المجمدة

Photo : YONHAP News

أكدت الحكومة الكورية الجنوبية الإفراج عن الأموال الإيرانية التي كانت مجمدة في البنوك الكورية بموجب العقوبات الأمريكية على طهران.
وأصدرت وزارتا الخارجية والمالية في سيول بيانا مشتركا اليوم الثلاثاء يؤكد نجاح تحويل الأموال إلى دولة ثالثة، ضمن عملية تعاون وثيق بين الدول المعنية. وقالت الحكومة الكورية إنها واصلت الاتصالات الدبلوماسية والتشاور مع هذه الدول لحل القضية، مع الاعتراف الواضح بأن هذه الأموال مملوكة للشعب الإيراني.
وأشار البيان أيضا إلى أنه ليس فقط الأطراف ذات الصلة المباشرة بالقضية، بل أيضا دول ثالثة مثل قطر وسويسرا، قد لعبت دورا حاسما في حل القضية، وأعرب البيان عن امتنان كوريا الخاص لمساهمات تلك الدول.
ومع تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين الولايات المتحدة وإيران أمس الاثنين، تم تحويل حوالي ستة مليارات دولار من أموال عائدات النفط الإيرانية كانت محتجزة في البنوك الكورية، إلى حساب إيراني في بنك قطري. وأعربت الحكومة الكورية عن أملها في أن تتحسن علاقات سيول مع طهران بعد الإفراج عن تلك الأموال.


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