وزير الخارجية الأمريكي يناقش مع نائب الرئيس الصيني استفزازات كوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير "أنتوني بلينكن" التقى مع نائب الرئيس الصيني "هان تشنغ"، أمس الاثنين، حيث ناقشا استفزازات كوريا الشمالية، إلى جانب بعض القضايا الأخرى.وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن "بلينكن" عقد اجتماعا مع نائب الرئيس الصيني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تبادلا وجهات النظر حول الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها كوريا الشمالية، والغزو الروسي لأوكرانيا، وقضية مضيق تايوان.وقال البيان إن المحادثات تضمنت مناقشات صريحة وبناءة، وقد اتفق الجانبان على الحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة بينهما. وتعتبر هذه المحادثات رفيعة المستوى بمثابة خطوة نحو اجتماع محتمل بين الرئيس الأمريكي "جو بايدن" والرئيس الصيني "شي جين بينغ"، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المقرر عقدها في شهر نوفمبر القادم في مدينة "سان فرانسيسكو" الأمريكية.