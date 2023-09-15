كوريا الشمالية تمتنع عن إرسال وفد لاجتماعات الأمم المتحدة للعام الخامس

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تبين أن كوريا الشمالية لم ترسل وفدا رسميا إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، وللعام الخامس على التوالي.ووفقا لمسؤول في المنظمة الدولية، من المقرر أن يقوم وفد كوري شمالي بإلقاء كلمة أمام الاجتماعات العامة، التي تشهد إلقاء كلمات رؤساء وفود الدول المشاركة بالترتيب، في صباح آخر يوم من تلك الاجتماعات يوم 26 سبتمبر.يشار إلى أن ترتيب عملية إلقاء الكلمات، التي ستبدأ اليوم، يتم تحديده حسب قواعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحيث يتم منح أولوية لرؤساء الدول والحكومات، بينما يتم تأخير ترتيب وزراء الخارجية والسفراء، ولهذا فإن تحديد إلقاء الكلمة الكورية الشمالية في اليوم الأخير من الاجتماعات يدل على أن رئيس الوفد الكوري الشمالي المشارك سيكون على مستوى سفير أو أقل.وبناء على ذلك، من المتوقع أن يلقي كلمة كوريا الشمالية هذا العام أيضا السفير "كيم صونغ" مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، كما حدث في العام الماضي.وكانت آخر مرة أرسلت فيها كوريا الشمالية وفدا رسميا إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية لحضور اجتماعات الجمعية العامة، في عام 2018، عند انعقاد اجتماعات الدورة الـ73.ومن ناحية أخرى، وصل الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" إلى نيويورك أمس، ومن المتوقع أن يلقي كلمة أمام اجتماعات الجمعية العامة صباح الغد، وهو اليوم الثاني من الاجتماعات.