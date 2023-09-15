مجموعة ميكتا تتعهد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

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تعهدت مجموعة "ميكتا"، المكونة من 5 دول، هي: المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأستراليا، بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.جاء ذلك خلال أعمال مؤتمر قمة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي عقد أمس في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، حيث أكدت وزيرة خارجية المكسيك "أليسيا بارسينا"، التي تمثل مجموعة ميكتا، على أن الدول الأعضاء في المجموعة سوف تحقق أهداف أجندة 2030 مع الترويج للتنمية المستدامة.يشار إلى أن الدول الأعضاء في هذه المجموعة دول متوسطة الحجم، وكلها أعضاء في مجموعة العشرين.وأعربت الوزيرة المكسيكية عن قلق دول المجموعة من عدم سير المجتمع الدولي في الاتجاه الصحيح من حيث أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الجهود الفردية غير كافية للتغلب على مختلف العراقيل، وأنه يمكن للعمل الجماعي المنسق فقط طرح حلول بناءة.كما أكدت على ضرورة تنسيق إعادة الهيكلة المالية الدولية، وتوسيع الاستثمارات، وإصدار حقوق السحب الخاصة لتخفيف أعباء الديون بشكل مناسب عن البلدان الجزرية والبلدان المتخلفة.ومن ناحية أخرى، أصدرت وزارة الخارجية المكسيكية بيانا خاصا قالت فيه إن الوزيرة "بارسينا" أكدت في كلمتها على سياسة الضمان الاجتماعي لبلادها، مشيرة إلى أن بلادها حققت 69.7% من أهداف عام 2030.