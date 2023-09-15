البرلمان يجري تصويتا حول اعتقال رئيس الحزب المعارض وإقالة رئيس الوزراء

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تقرر إجراء تصويت خلال جلسة عامة للبرلمان الكوري بعد غد الخميس 21 سبتمبر، على مذكرة طلب الموافقة البرلمانية على اعتقال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ"، وكذلك على مشروع قرار بإقالة رئيس الوزراء "هان دوك سو".وقد أرسلت وزارة العدل صباح اليوم مذكرة اعتقال رئيس الحزب المعارض إلى البرلمان، بعد موافقة الرئيس "يون صوك يول" عليها.وكان الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي قد قدم أمس مشروع قرار إلى البرلمان بإقالة رئيس الوزراء.وبناء على قانون البرلمان، يتم طرح المذكرات ذات الصلة باعتقال النواب ومشروعات إقالة رئيس الوزراء، على أول جلسة عامة بعد تقديمهما للبرلمان، ويجب تقديمها للتصويت السري خلال فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة بعد التقديم.وبما أنه من المقرر عقد الجلسة العامة يومي 20 و21، فقد تم التأكيد فعليا على أن تاريخ التصويت على كلا المشروعين هو يوم الحادي والعشرون من هذا الشهر.وفي هذه الظروف الخاصة وغير المسبوقة، يخوض كلا المعسكرين، الحاكم والمعارض، معركة حسابات شرسة حاليا.ويمكن أن تتم الموافقة على أي من المشروعين، بحضور أغلبية النواب، وأن تكون الموافقة بأغلبية الحاضرين.