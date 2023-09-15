رئيس الوزراء الكوري يحضر مراسم افتتاح دورة هانغتشو للألعاب الآسيوية

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سيقوم رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك سو" بزيارة إلى مدينة هانغتشو الصينية يومي السبت والأحد القادميْن، لحضور مراسم افتتاح دورة الألعاب الآسيوية.وصرح مكتب رئيس الوزراء الكوري اليوم بأن هان سيقوم بزيارة إلى مدينة هانغتشو الصينية يومي 23 و24 سبتمبر، من أجل حضور مراسم افتتاح دورة الألعاب الآسيوية وتشجيع اللاعبين الكوريين المشاركين.يذكر أنه من المعتاد أن يحضر مراسم افتتاح دورات الألعاب الآسيوية مسؤولون كوريون على مستوى وزير، ولذلك فإن حضور رئيس الوزراء ممثلا عن الحكومة الكورية الجنوبية يشير إلى أن هناك محاولات لإصلاح العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين.ولذلك يتوقع المراقبون أن يجتمع رئيس الوزراء الكوري مع بعض كبار المسؤولين الصينيين، بمن في ذلك الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، ورئيس الوزراء "لي تشانغ".وكان الرئيس الكوري "يون صوك يول" قد التقى مؤخرا برئيس الوزراء الصيني "لي تشانغ" على هامش مؤتمر قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، حيث أعرب له عن إرادته عقد قمة بين كوريا الجنوبية والصين واليابان في غضون هذا العام.