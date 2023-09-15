سيول تدعو بيونغ يانغ للالتزام باتفاقية الـ19 من سبتمبر

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دعت الحكومة الكورية الجنوبية كوريا الشمالية إلى الالتزام بالاتفاقية العسكرية الموقعة بين الكوريتين في التاسع عشر من سبتمبر من عام 2018، والتي يوافق اليوم ذكرى توقيعها.وبهذه المناسبة، قالت وزارة التوحيد في سيول إن كوريا الجنوبية هي التي تلتزم فقط بتلك الاتفاقية، بينما ظلت كوريا الشمالية تنتهكها.وشدد مسؤول في الوزارة في تصريحات للصحفيين اليوم على أنه يتوجب تنفيذ تلك الاتفاقية بين الكوريتين على أساس الاحترام المتبادل.وردا على سؤال عما إذا كانت الوزارة قد انتهت من المراجعات القانونية ذات الصلة بتعليق فاعلية تلك الاتفاقية العسكرية، قال إن هذه القضية في حاجة إلى وضع أمور متعددة في الاعتبار، وأن الوزارة سوف تتابع الوضع في شبه الجزيرة الكورية باستمرار، وتتخذ التدابير المناسبة عند الضرورة.يذكر أن اتفاقية التاسع عشر من سبتمبر العسكرية هي اتفاقية تكميلية لبيان بيونغ يانغ المشترك الصادر في ختام القمة بين الكوريتين في عام 2018، وتنص على "الوقف الكامل لجميع الأعمال العدائية ومنع الصراع المسلح في جميع الأماكن، بما في ذلك الأرض والبحر والجو".ولكن وفقا للتقرير السنوي الرسمي الصادر عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في عام 2022، تم رصد 17 حالة انتهكت فيها كوريا الشمالية تلك الاتفاقية بشكل صريح، وذلك منذ توقيعها وحتى نهاية العام الماضي، وهو ما أدى إلى استمرار الجدل حول ضرورة إلغاء كوريا الجنوبية العمل بتلك الاتفاقية العسكرية.وبالتالي أصدر الرئيس "يون صوك يول" في شهر يناير الماضي أوامر للحكومة ببحث مسألة تعليق العمل بالاتفاقية العسكرية، وظلت وزارة التوحيد منذ ذلك الحين تراجع القانون ذا الصلة.وتنص المادة الثالثة والعشرون من قانون تطوير العلاقات بين الكوريتين على أنه يمكن تعليق فاعلية الاتفاقيات بين الكوريتين إذا رأى الرئيس ضرورة اتخاذ مثل تلك الخطوة.