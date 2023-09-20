كوريا واليابان والصين تعقد محادثات رفيعة المستوى في سيول الأسبوع القادم

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من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية واليابان والصين اجتماعا رفيع المستوى في سيول يوم 26 سبتمبر لمناقشة استئناف القمة الثلاثية.وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "ليم سو سوك" للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري أمس الثلاثاء، بأن الاجتماع سيتناول موضوع تفعيل هيئة استشارية بين الدول الثلاث بالإضافة إلى بحث أوضاع واتجاهات التعاون بين الحكومات الثلاث.وسوف يحضر الاجتماع كبار المسؤولين على مستوى نائب وزير من الدول الثلاث.وسوف يرأس وفد كوريا الجنوبية نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية "تشونغ بيونغ وان"، في حين سترسل اليابان نائب وزير الخارجية "تاكيهيرو فوناكوشي"، ومن الصين سيحضر مساعد وزير الخارجية "نونغ رونغ".وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية للصحفيين بأن المشاركين سيناقشون الأمور المتعلقة بانعقاد القمة الثلاثية التي كان قد تم تعليقها منذ عام 2019.وقد عقدت القمة بين الدول الثلاث المتجاورة لأول مرة في ديسمبر من عام 2008، ولكن تم تعليقها بعد ثماني اجتماعات في ديسمبر 2019 بسبب جائحة كورونا والنزاعات بين سيول وطوكيو حول أحكام تعويضات العمل القسري.