سيول تستدعي السفير الروسي للاحتجاج على التعاون العسكري مع بيونغ يانغ

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استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية السفير الروسي لدى سيول للاحتجاج على المناقشات الأخيرة حول صفقات الأسلحة والتعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية.وقالت وزارة الخارجية إن النائب الأول لوزير الخارجية "تشانغ هو جين" استدعى السفير "أندريه كوليك" إلى مبنى الوزارة في سيول بعد ظهر أمس الثلاثاء، حيث دعا موسكو بقوة إلى الكف فورا عن مواصلة التعاون العسكري مع بيونغ يانغ، والالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وأكد نائب الوزير على أن روسيا يجب أن تتصرف "بمسؤولية" كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي الذي اعتمد العقوبات ضد كوريا الشمالية، وكذلك كأحد الأطراف التي قادت إنشاء النظام الدولي لمنع الانتشار النووي.وقال تشانغ إن الحكومة ستتخذ إجراءات قوية بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان أن أي أعمال تشكل تهديدا خطيرا لأمن كوريا الجنوبية سوف تواجه عواقب، محذرا من أن مثل هذه الأعمال ستؤثر بشكل خطير على العلاقات بين سيول وموسكو.وقد استمع السفير "كوليك" بعناية لنائب الوزير الكوري، وقال إنه سينقل ذلك بدقة إلى حكومته.وكانت سيول قد أصدرت تحذيرات قوية من أن التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ سيكون له تأثير سلبي للغاية على العلاقات بين كوريا الجنوبية وروسيا.