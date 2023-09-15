الرئيس الكوري يواصل الترويج لمساعي بوسان لاستضافة الإكسبو

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واصل الرئيس الكوري "يون صوك يول" الترويج لمساعي كوريا الجنوبية لكي تستضيف مدينة بوسان الساحلية معرض إكسبو العالمي لعام 2030، وذلك في اليوم الثاني من زيارته الحالية إلى نيويورك، من خلال عقد سلسلة من مؤتمرات القمة مع قادة دول العالم الذين يحضرون اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وفي هذا السياق، عقد الرئيس يون اجتماعات قمة مع تسعة من قادة دول العالم بعد وصوله إلى نيويورك أول من أمس الاثنين، ثم عقد اجتماعات إضافية مع قادة كل من غانا وليسوتو وموناكو وبليز وسورينام.وخلال تلك الاجتماعات، طلب يون الدعم لمدينة بوسان في التصويت النهائي في نوفمبر القادم لاختيار المدينة التي سوف تستضيف الإكسبو، ووعد بتقديم التعاون اللازم مع كل دولة.ووفقا للمكتب الرئاسي، عقد يون لأول مرة قمة مع رئيس غانا "نانا أكوفو أدو" على الغداء، حيث توصل الجانبان إلى توافق في الآراء بشأن تعزيز التعاون الجوهري بين البلدين، اللذين يتبعان القيم المشتركة للحرية والديمقراطية وحكم القانون.وفي القمة الأولى منذ 47 عاما بين كوريا وليسوتو، وعد يون بالسعي إلى تنفيذ مشروعات تعاونية على أساس حركة "سيه ما أول" التي نفذتها كوريا الجنوبية في سبعينيات القرن الماضي، للمساعدة في تحسين الإنتاجية الزراعية في ليسوتو، وتعهد بتقديم الدعم النشط لها في مجال الآلات الزراعية.كما طلب الرئيس يون من القادة الأفارقة المشاركة بنشاط في أول قمة بين كوريا الجنوبية وإفريقيا في العام القادم.وفي القمة مع رئيس سورينام "تشان سانتوخي"، أعرب يون عن عزمه زيادة التعاون مع تلك الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، في مختلف المجالات، مثل التجارة والاستثمار والزراعة والتعاون التنموي، والمساهمة في استكشاف واستعادة موارد الغابات في سورينام.كما التقى الرئيس يون مع "ألبرت" الثاني أمير موناكو، حيث اقترح عليه تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الرقمي.وفي الاجتماع مع نائب رئيس كوت ديفوار "تيموكو ميلييت كوني"، اقترح يون أن يعمل البلدان معا لتحسين الأمن الغذائي.