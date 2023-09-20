الزعيم الكوري الشمالي يعود إلى بيونغ يانغ بعد رحلة إلى روسيا

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أفادت تقارير بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد وصل إلى بيونغ يانغ مساء أمس الثلاثاء بعد اختتام زيارته إلى روسيا، حيث عقد هناك مباحثات قمة مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الأربعاء، إن كيم عاد إلى بيونغ يانغ على متن قطاره الخاص مساء الثلاثاء، بعد استكمال "أنشطة ثورية خارجية خالدة" ستُسجل في تاريخ العلاقات الودية بين البلدين.وكان في استقبال كيم كبار مسؤولي الحزب والحكومة، بمن في ذلك رئيس الوزراء "كيم توك هون"، بالإضافة إلى حشد من عامة الناس في محطة بيونغ يانغ للسكك الحديدية، قبل أن يتم استعراض حرس الشرف.وعقد الزعيم الكوري الشمالي، الذي كان قد غادر بيونغ يانغ على متن قطاره المدرع الخاص يوم الأحد الماضي، قمة مع بوتين يوم الأربعاء في ميناء "فوستوشني" الفضائي في منطقة "أمور أوبلاست".كما زار كيم منطقة "بريمورسكي كراي" ومناطق أخرى في الشرق الأقصى الروسي، بما في ذلك القيام بجولة في مصنع للطائرات الروسية المقاتلة، خلال زيارته التي استمرت تسعة أيام.