بايدن يدين الانتهاكات الكورية الشمالية لقرارات مجلس الأمن الدولي

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أدان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" انتهاكات كوريا الشمالية المستمرة لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأكد مجددا في الوقت نفسه على التزام بلاده بالدبلوماسية لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وأدلى الرئيس الأمريكي بهذه التصريحات في خطاب ألقاه أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الثلاثاء، في أعقاب إدانات مماثلة لأعمال كوريا الشمالية المزعزعة للاستقرار في خطابيه السابقين أمام المنظمة الدولية.وفي خطاب الأمس الثلاثاء، انتقد بايدن أيضا إيران وروسيا لتقويضهما الأمن الإقليمي والعالمي، وندد بالغزو الروسي لأوكرانيا ووصفه بأنه "حرب غير قانونية"، ودعا موسكو إلى إنهائها على الفور.وفيما يتعلق بالصين، أكد الرئيس الأمريكي مجددا أن الولايات المتحدة تسعى إلى إدارة المنافسة مع الصين "بشكل مسؤول"، مشددا على أن واشنطن تطمح إلى "إزالة المخاطر" من العلاقات الثنائية، وأنها لا تسعى إلى الصراع مع الصين.