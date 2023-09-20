أسعار المنتجين في كوريا ترتفع بنسبة 0.9% في أغسطس

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ارتفعت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية بأكبر وتيرة منذ 16 شهرا في شهر أغسطسالماضي، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات الزراعية.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات بلغ 121.16 نقطة في أغسطس، بزيادة نسبتها 0.9% مقارنة بالشهر الأسبق. وقد ارتفع المؤشر، الذي يعد مقياسا رئيسيا للتضخم المستقبلي، للشهر الثاني على التوالي، حيث يمثل الارتفاع في أغسطس أكبر نمو منذ شهر أبريل من العام الماضي، عندما نما بنسبة 1.6%.وساهمت أسعار المنتجات الزراعية والحرجية والسمكية بشكل أساسي في ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بعد ارتفاعه بنسبة 7.3% على أساس شهري في أغسطس.وارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 1.1% مع ارتفاع أسعار الفحم والمنتجات البترولية على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية.وارتفعت أسعار صناعة الخدمات بنسبة 0.3%، مع ارتفاع أسعار النقل بنسبة 0.8%، وزيادة الأسعار في صناعات الخدمات الغذائية والسكن بنسبة 0.4%.