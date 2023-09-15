منتخب كوريا لكرة القدم يفوز على منتخب الكويت 9 - 0 في دورة الألعاب الآسيوية

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فاز المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم أمس الثلاثاء على نظيره الكويتي بـ9 أهداف مقابل لا شيء، في أولى مبارياته ضمن المجموعة الخامسة من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة "هانغتشو" الصينية بدءا من يوم السبت القادم.وتضم المجموعة الخامسة كلا من البحرين وتايلاند والكويت، إضافة إلى كوريا الجنوبية.وسجل المنتخب الكوري 4 أهداف في الشوط الأول، و5 أهداف أخرى في الشوط الثاني من المباراة.وسجل لاعب خط الوسط "تشونغ او يونغ" أول هدف للمنتخب الكوري في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، وأضاف هدفين آخرين للمنتخب الكوري.وتحتل كوريا الجنوبية المركز الأول في المجموعة الخامسة بعد تعادل تايلاند والبحرين بهدف لكل منهما في مباراتهما في وقت سابق من اليوم.وسوف يلتقى المنتخب الكوري مع نظيره التايلاندي غدا الخميس.