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الاقتصادية

منظمة التعاون الاقتصادي تحافظ على توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري عند 1.5%

Write: 2023-09-20 11:01:40

منظمة التعاون الاقتصادي تحافظ على توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري عند 1.5%

Photo : YONHAP News

حافظت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية عند 1.5% لهذا العام، بينما رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي.
ووفقا لوزارة المالية والاستراتيجية الكورية، ظلت أحدث توقعات صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة لنمو الاقتصاد الكوري، دون تغيير مقارنة بتوقعاتها في شهر يونيو الماضي.
وكانت أحدث توقعات مطابقة لتوقعات معهد التنمية الكوري، وأعلى من توقعات الحكومة الكورية والبنك المركزي الكوري وصندوق النقد الدولي. كما ظلت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للنمو الاقتصادي الكوري في عام 2024 دون تغيير مقارنة بتقريرها الصادر في شهر يونيو الماضي، عند 2.1%.
ومع ذلك، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي بمقدار 0.3 نقطة مئوية، إلى 3% لهذا العام، وذلك في ضوء النمو في الولايات المتحدة واليابان والبرازيل خلال النصف الأول من العام.
وفي العام القادم، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7%، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن تقديرات يونيو.
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