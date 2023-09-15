قيمة الأصول الافتراضية المملوكة للكوريين في الخارج تتجاوز 100 مليار دولار

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تبيّن أن قيمة الأصول الافتراضية التي يمتلكها المواطنون الكوريون الجنوبيون في الخارج، وتم الإبلاغ عنها لهيئة الضرائب الوطنية، قد تجاوزت 130 تريليون وون، أي حوالي 100 مليار دولار، لتحتل بذلك حصة تبلغ 70% من إجمالي حجم الحساب المصرفي للكوريين في الخارج.وقالت هيئة الضرائب إنها تلقت إقرارات من المواطنين الكوريين الذين يمتلكون حسابات مالية في الخارج تتجاوز قيمة كل منها 500 مليون وون، حيث سجل 5400 مواطن حساباتهم الخارجية، وبلغت قيمتها الإجمالية 186 تريليون وون، من بينها 130.8 تريليون وون من الأصول الافتراضية.وبلغ متوسط ما يملكه الفرد من قيمة الأصول الافتراضية في الخارج 7.6 مليار وون.أما قيمة الحسابات المالية الخارجية باستثناء الأصول الافتراضية لهذا العام فقد شهدت انخفاضا بمقدار 8 تريليونات وون مقارنة بالعام الماضي، بسبب انخفاض قيمة الأسهم في الخارج الناجم عن الركود الاقتصادي العالمي.وقالت هيئة الضرائب إن كل من يمتلك حسابا ماليا في الخارج تتجاوز قيمته 500 مليون وون، بما في ذلك الأصول الافتراضية، يتوجب عليه الإبلاغ عنه للهيئة، بدءا من هذا العام.