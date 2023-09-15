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الاقتصادية

بنك التنمية الآسيوي يحافظ على توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري عند 1.3%

Write: 2023-09-20 15:12:02Update: 2023-09-20 15:45:32

بنك التنمية الآسيوي يحافظ على توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري عند 1.3%

Photo : KBS News

حافظ بنك التنمية الآسيوي على توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري عند 1.3% لهذا العام.
وقالت وزارة المالية الكورية إن التقرير الصادر عن بنك التنمية الآسيوي حول مستقبل الاقتصاد الآسيوي لعام 2023 توقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى 1.3%، دون تغيير مقارنة بتوقعات البنك في شهر يوليو الماضي.
أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومعهد التنمية الكوري فقد توقعا أن يصل معدل نمو الاقتصاد الكوري إلى 1.5% هذا العام، فيما توقعت الحكومة الكورية والبنك المركزي الكوري وصول معدل النمو إلى 1.4%.
كما حافظ بنك التنمية الآسيوي على توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري للعام القادم عند 2.2%.
وخفض البنك الآسيوي من توقعاته لمعدل زيادة التضخم في كوريا الجنوبية ليصل إلى 3.3% هذا العام، و2.2% في العام القادم.
وتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في 49 دولة عضوا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان وأوستراليا ونيوزلندا، إلى 4.7% هذا العام، بانخفاض قدره 0.1% مقارنة مع توقعاته السابقة.
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