انطلاق أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

Photo : YONHAP News

انطلقت اليوم الأربعاء في نيويورك أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة 193 دولة عضوا.وفي اليوم الأول من دورة هذا العام، ألقى قادة 35 دولة كلماتهم، وتحدثوا فيها عن توسيع مجلس الأمن وزيادة عدد الأعضاء الدائمين فيه، والحرب في أوكرانيا المستمرة منذ عامين.وأكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" في كلمته أنه قد حان الوقت لإصلاح الأمم المتحدة تماشيا مع التغييرات التي يشهدها العالم.ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" دعمه لتوسيع مجلس الأمن وزيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين فيه. ووصف الغزو الروسي لأوكرانيا بأنه "حرب عدوانية غير شرعية"، وطالب روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا فورا، مشيرا إلى أن موسكو هي التي الجهة الوحيدة المسؤولة عن نشوب الحرب وإنهائها.ومن جانبه اتهم الرئيسُ الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" روسيا بخطف أطفال أوكرانيين، ووصف ذلك بأنه تطهير عرقي واضح.