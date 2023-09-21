عبارة كوريا الجنوبية وردت 20 مرة في خطاب يون أمام الأمم المتحدة

Photo : YONHAP News

كانت عبارة "كوريا الجنوبية" هي العبارة الأكثر تكرارا في الكلمة الرئيسية التي ألقاها الرئيس "يون صوك يول" لمدة 15 دقيقة أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء.وتمت الإشارة إلى "كوريا الجنوبية" 20 مرة في كلمة يون، الذي تعهد بقيادة الجهود لمعالجة فجوة التنمية والفجوة المناخية والفجوة الرقمية، بالإضافة إلى التأكيد على أن معرض "بوسان إكسبو 2030" سيكون منصة للتضامن.يذكر أنه في كلمة الرئيس الكوري أمام اجتماعات الجمعية العامة في العام الماضي، وردت كلمة "الحرية" 21 مرة، مقارنة بـ 8 مرات هذا العام.وتضمنت كلمة هذا العام أيضا تأكيدات متكررة بالتزام كوريا الجنوبية بالقيام بدور مسؤول في المجتمع الدولي. وكانت الكلمة التالية التي ذكرها "يون" أكثر من غيرها هي كلمة "رقمية"، حيث وردت 15 مرة في خطابه، حيث تعهد الرئيس بدعم التحول الرقمي في البلدان ذات الاستخدام الرقمي المحدود، وأشار إلى أن الفجوة الرقمية سبب رئيسي للتفاوت الاقتصادي.واستمرت كلمة "يون" لمدة 15 دقيقة، أي أطول بمقدار 4 دقائق من كلمة العام الماضي.