يون يطلب الدعم لاستضافة الإكسبو على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

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واصل الرئيس "يون صوك يول" مساعيه للحصول على الدعم لملف استضافة كوريا الجنوبية لمعرض "إكسبو 2030" العالمي في "بوسان"، وذلك خلال كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، حيث أنهى الكلمة بالإشارة إلى أهمية بوسان الساحلية في تنمية كوريا. وقال الرئيس إن معرض "بوسان إكسبو" سيكون بمثابة مهرجان يمكن لجميع الدول أن تجتمع فيه لمشاركة تاريخها وثقافتها وبضائعها ورؤاها للمستقبل.كما دعا يون إلى دعم ملف استضافة المعرض في "بوسان" خلال محادثاته مع رؤساء كل من سويسرا وجمهورية أفريقيا الوسطى وقرغيزستان، أمس الأربعاء. وفي قمته مع الرئيس السويسري "آلان بيرسيه"، شدد "يون" على ضرورة توثيق التعاون لمعالجة القضية النووية الكورية الشمالية، حيث تحتفل سيول وبرن بالذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما هذا العام. ومن جانبه أعرب "بيرسيه" عن أمله في توسيع التعاون الثنائي في مجال تكنولوجيا الكم والتكنولوجيا الحيوية. وفي اجتماعه مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى "فوستين آركانج تواديرا"، دعاه "يون" إلى حضور القمة الكورية الأفريقية التي ستعقد في سيول العام القادم. وشكر "تواديرا" كوريا الجنوبية على تقديم الدعم لمختلف مشروعات التعاون التنموي في بلاده، وأعرب عن أمله في أن يبني الجانبان علاقات متبادلة المنفعة. وخلال قمته مع رئيس قيرغيزستان "صدير جباروف"، تعهد "يون" بمواصلة مشروعات التعاون المختلفة باستخدام المساعدات التنموية الرسمية التي تقدمها كوريا الجنوبية. وقال "جباروف" إنه يأمل أن يتعاون البلدان في مجالات الرعاية الصحية والزراعة، ورحب بمشاركة الشركات الكورية في خطط بناء المدن الجديدة في بلاده.