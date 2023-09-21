يون يكشف عن خطة جريئة لزيادة ميزانية المساعدات الإنمائية الكورية

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أعلن الرئيس "يون صوك يول" أن كوريا الجنوبية ستعمل على زيادة حجم مساعداتها الإنمائية الرسمية في العام القادم.وكشف "يون" عن تلك الخطة خلال كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الأربعاء، حيث قال إنه على الرغم من تدابير التقشف المالي هذا العام، فقد قررت كوريا توسيع ميزانية المساعدات الإنمائية الرسمية لعام 2024 بأكثر من 40%، أي بأكثر من ضعف المبلغ المخصص في السنة المالية 2019.وقال "يون" إن أموال المساعدات الإنمائية الرسمية الزائدة سوف تستخدم لتعزيز التعاون التنموي الذي يتناسب مع احتياجات الدول الشريكة.وكشف الرئيس يون أيضا عن خطط للمساهمة بمبلغ إضافي قدره 300 مليون دولار لصندوق المناخ الأخضر، ضمن الجهود المبذولة لمساعدة البلدان المعرضة لتغير المناخ على تقليل انبعاثاتها الكربونية وتسريع انتقالها إلى مصادر الطاقة النظيفة. وأعرب عن أمله في أن يقدم المجتمع الدولي دعما ماليا فعالا لصندوق المناخ الأخضر، وأن تؤدي الجهود العالمية المشتركة لتضييق فجوة المناخ إلى تقدم ملموس. وأضاف "يون" أن كوريا الجنوبية ستطلق "تحالفا خاليا من الكربون"، وهو عبارة عن منصة مفتوحة يمكن لأي شخص في العالم الانضمام إليها لتعزيز اعتماد الطاقة الخالية من الكربون.كما قال إن كوريا سوف تسخّر مصادر الطاقة المتجددة وعالية الكفاءة والخالية من الكربون، بما في ذلك الطاقة النووية والهيدروجين، لتحقيق الحياد الكربوني على وجه السرعة.