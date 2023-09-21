مباحثات كورية أمريكية في سيول حول التعاون في مجال الفضاء

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عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سلسلة من المناقشات حول تعزيز التعاون في مجال الفضاء. وقالت وزارة الدفاع الكورية إن الجانبين عقدا الدورة الثانية من التدريبات الحوارية للتعاون الفضائي، والدورة الحادية والعشرين لمجموعة عمل التعاون الفضائي، يومي الثلاثاء والأربعاء، في سيول.وأضافت الوزارة أنه قد شارك في المباحثات عن الجانب الكوري "تشيه بيونغ أوك" مدير إدارة السياسات الدفاعية في الوزارة، وعن الجانب الأمريكي مدير إدارة سياسات الفضاء في البنتاغون "جون هيل".وخلال التدريبات الحوارية القائمة على المناقشات، تبادل المشاركون وجهات النظر حول طرق التعامل مع التهديدات المحتملة في مجال الفضاء، وطرق تعزيز التعاون الفضائي على المدييْن المتوسط والطويل. كما تبادل الجانبان أيضا تقييمات بشأن القضايا الشائكة، بما في ذلك إمكانية التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.وفي جلسة مجموعة عمل التعاون الفضائي، ناقش البلدان الحليفان سبل تعزيز التعاون الفضائي لتحقيق الأهداف المحددة في الاجتماع التشاوري الأمني الرابع والخمسين الذي عقد في شهر نوفمبر الماضي.