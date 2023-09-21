بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

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قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير أمس الأربعاء، لكنه أشار إلى إمكانية زيادتها مرة أخرى قبل نهاية هذا العام.وبعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي استمر يومين قال المجلس في بيان إنه أبقى النطاق المستهدف لسعر الفائدة القياسي عند المستوى 5.25% إلى 5.5%.وقد رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي 10 مرات متتالية منذ مارس من العام الماضي، من 0% تقريبا إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى منذ 16 عاما.ومع قرار الأمس، تظل الفجوة بين سعر الفائدة الأمريكي وسعر الفائدة في كوريا نقطتين مئويتين بحد أقصى.وأوضح بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي أن المؤشرات الأخيرة تظهر وتيرة توسع قوية في النشاط الاقتصادي مع بعض التباطؤ في خلق فرص العمل بينما ظل معدل البطالة منخفضا، لكن التضخم لا يزال مرتفعا.وأضاف أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قررت الحفاظ على النطاق المستهدف في محاولة لتحقيق الحد الأقصى من التوظيف وكبح التضخم إلى 2% على المدى الطويل.وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إن البنك المركزي مستعد لرفع سعر الفائدة بدرجة أكبر إذا رأى أن ذلك ضروري، وأكد أنه يعتزم الحفاظ على مستوى مقيد، حتى تستمر الثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو القيمة المستهدفة.