10 % زيادة في الصادرات الكورية في سبتمبر

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زادت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال العشرين يوما الأولى من شهر سبتمبر الجاري بنسبة 10% تقريبا، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لأسباب متعددة من بينها زيادة متوسط عدد أيام العمل.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم أن قيمة الصادرات خلال الفترة من الأول وحتى العشرين من سبتمبر الجاري بلغت 35 مليارا و956 مليون دولار، بزيادة نسبتها 9.8%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعد أول نمو في الصادرات منذ 3 أشهر، أي منذ شهر يونيو الذي كان قد شهد زيادة بنسبة 5.2%.وزادت قيمة الصادرات الكورية من السيارات بنسبة 49.1%، ومنتجات الحديد والصلب بـ25.3%، والسفن بـ73.9%، بينما انخفضت قيمة الصادرات من أشباه الموصلات بـ14.1%، والمنتجات البترولية بـ11.4%، والماكينات الدقيقة بـ2.5%، والأدوات الجانبية لأجهزة الكمبيوتر بـ30.3%، كما استمر الركود في الصادرات الكورية إلى روسيا.وفي المقابل، بلغت قيمة الواردات الكورية من الخارج 36 مليارا و445 مليون دولار خلال العشرين يوما الأولى من هذا الشهر، لتسجل انخفاضا بنسبة 1.5%.وأوضح التقرير أن قيمة الواردات من الغاز انخفضت بنسبة 58.7%، والفحم بـ29.4%، وأشباه الموصلات بـ7%، بينما زادت قيمة الواردات من النفط الخام بنسبة 3%، والمنتجات البترولية بـ29.9%.وبذلك سجل الميزان التجاري الكوري عجزا بلغت قيمته 489 مليون دولار، ليصل حجم العجز التجاري الكوري المتراكم منذ بداية هذا العام إلى 24 مليارا و265 مليون دولار.