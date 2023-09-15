البرلمان الكوري يوافق على إقالة رئيس الوزراء

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وافق البرلمان الكوري اليوم الخميس على إقالة رئيس الوزراء "هان دوك سو".جاء ذلك في جلسة عامة عقدت بعد ظهر اليوم بحضور 295 نائبا، حيث وافق على الإقالة 175 نائبا، وصوّت ضدها 116، وامتنع 4 عن التصويت.وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ الدستوري الكوري التي يوافق فيها البرلمان على إقالة رئيس للوزراء.يشار إلى أن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي كان قد تقدم باقتراح إقالة رئيس الوزراء يوم 18 من هذا الشهر محملا إياه مسؤولية حادث التدافع المميت في منطقة "إي تيه وان" في ديسمبر الماضي، وكذلك على خلفية الجدل بشأن سوء إدارة المعسكر الكشفي العالمي، وقضية تصريف المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" النووية اليابانية، وغير ذلك من القضايا.وقبل إجراء التصويت، اتهم زعيمُ التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "سونغ كي هون"، رئيسَ الوزراء "هان" بالتورط في ممارسات إدارية ودبلوماسية وأمنية واقتصادية سيئة وفاشلة على نطاق واسع في ظل حكومة الرئيس "يون صوك يول" منذ انطلاقها.كما اتهمه بالتسبب في إثارة أزمات في معيشة الشعب والديمقراطية والسلام في شبه الجزيرة الكورية نتيجة لإدارته غير المسؤولة لمجلس الوزراء، وأنه لم يراجع نفسه رغم ذلك بل ظل يقوم بتحميل الحكومة السابقة والشعب مسؤولية تلك الأزمات.ومن جانبه عقد حزب قوة الشعب الحاكم اجتماعا عاما لنوابه قبل الجلسة البرلمانية، وقرر خلاله معارضة اقتراح إقالة رئيس الوزراء.وقال زعيم التكتل الحزبي للحزب الحاكم "لي يانغ سو" خلال الجلسة إنه يتوجب ممارسة حق التصويت على الإقالة بشكل جدي نظرا لأن الشعب منحه للبرلمان من أجل تحقيق الضوابط والتوازنات، لكن الشعب لا يتعاطف مع اقتراح إقالة رئيس الوزراء.ورغم موافقة البرلمان على إقالة "هان"، إلا أنه من المرجح ألا يتم تنفيذ الإقالة فعليا، حيث كان المكتب الرئاسي قد أعرب عن أسفه لطرح هذا المقترح وقال إن هذه الصراعات السياسية المتطرفة ليست في صالح الشعب، وبالتالي من المتوقع ألا يقبل الرئيس "يون" باقتراح الإقالة.