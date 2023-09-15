الرئيس يون يواصل عقد مباحثات قمة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

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قال المكتب الرئاسي الكوري إن الرئيس "يون صوك يول" عقد سلسلة من المباحثات الثنائية في أثناء حضوره لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف دعم جهود كوريا للحصول على حق استضافة إكسبو 2030 في مدينة بوسان.وأشار المكتب الرئاسي إلى أنه تم اختيار أطراف المباحثات من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الأصوات قبل إجراء عملية التصويت في شهر نوفمبر القادم، لتحديد المدينة التي سوف تستضيف الإكسبو، وقد قام الرئيس بطرح سبل التعاون المناسبة لكل طرف وتأكد من تقديمهم الدعم لكوريا.وقال نائب مدير لمكتب الأمن القومي "كيم تيه هيو" للصحفيين إن المباحثات الثنائية التي أجراها الرئيس يون مع عدد من قادة الدول على هامش اجتماعات الأمم المتحدة قد جرت حسب استراتيجية مدروسة بدقة من حيث المحتوى والشكل.وأشار إلى أن مباحثات الرئيس بالأمس شملت لقاءات مع قادة 11 دولة، هي: سويسرا وجمهورية إفريقيا الوسطى وقيرغيزستان وموريتانيا وكولومبيا والمجر وإسرائيل وتايلاند وبلغاريا واليونان وإيسواتيني، بينما كان قد التقى أول من أمس بقادة 17 دولة، ومن المقرر أن يلتقي بقادة 12 دولة أخرى قبل عودته إلى البلاد غدا الجمعة، وهو ما يعني أن إجمالي عدد اللقاءات التي ستتم خلال زيارة الرئيس لنيويورك على مدار خمسة أيام يبلغ 39 جلسة مباحثات.يذكر أن الرئيس الكوري كان قد عقد مباحثات مماثلة مع رؤساء 58 دولة قبل مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.