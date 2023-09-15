رئيس الوزراء الياباني يعرب عن تأييده استضافة بوسان للإكسبو

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قال تقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلا عن مصدر دبلوماسي قوله أمس إن رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" قد أعرب للرئيس الكوري "يون صوك يول" على هامش قمة مجموعة العشرين في العاشر من هذا الشهر في نيوديلهي، عن تأييد طوكيو لاستضافة مدينة بوسان الكورية لإكسبو 2030.ووفقا للتقرير، أكد رئيس الوزراء الياباني عن نيته التصويت لصالح بوسان في اجتماع المكتب الدولي للمعارض الذي سيتم فيه اختيار المدينة المستضيفة للإكسبو في شهر نوفمبر القادم.وقال المصدر الدبلوماسي إن ذلك جاء إستجابة للجهود التي تبذلها حكومة الرئيس "يون" لتحسين العلاقات الكورية اليابانية.وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس يون كان قد أعلن في شهر مارس الماضي عن حل قضية التعويض عن العمل القسري للكوريين في فترة الاستعمار الياباني، موضحة أن الحكومة اليابانية تعتزم تسريع تطوير العلاقات استجابة لجهود حكومة الرئيس "يون صوك يول" التي ظلت تعمل على تحسين العلاقات الكورية اليابانية.وفي سياق متصل، قال "جانغ هو جين" نائب وزير الخارجية الكوري اليوم إن العلاقات الكورية اليابانية خرجت من مرحلة الركود وظلت تتحسن إلى حد كبير، وهو ما يساهم في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، متوقعا أن يؤثر التحسن في العلاقات بشكل إيجابي على جهود كوريا لاستضافة الإكسبو في مسألة معرض بوسان.