وزيرا الخارجية الكوري والياباني يلتقيان في نيويورك

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أجرى وزير الخارجية الكوري "بارك جين" محادثات أمس الخميس في نيويورك مع نظيرته اليابانية "يوكو كاميكاوا" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الوزير الكوري "بارك" هنأ نظيرته اليابانية الجديدة "كاميكاوا" على توليها المنصب، وأعرب عن أمله في يتواصل الجانبان بشكل وثيق، لتستمر العلاقات الثنائية بين سيول وطوكيو في التطور الإيجابي كما هو عليه الآن.واتفق الوزيران على بذل جهود مشتركة للحفاظ على الزخم وراء تحسن العلاقات بين البلدين، وتنشيط هيئة استشارية ثلاثية بين سيول وطوكيو وبكين لتحقيق انعقاد القمة الثلاثية في غضون هذا العام.كما اتفقا على تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان للاستجابة للأوضاع الإقليمية والعالمية، بما في ذلك القضية النووية لكوريا الشمالية.وقد تم تعيين "كاميكاوا" وزيرة للخارجية اليابانية ضمن التعديل الوزاري الذي أجري الأسبوع الماضي، لتصبح أول وزيرة خارجية في اليابان منذ ما يقرب من عقدين.