يون يواصل طلب الدعم لاستضافة الإكسبو قبيل مغادرته نيويورك

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بذل الرئيس "يون صوك يول" جهودا في اللحظات الأخيرة للترويج لملف استضافة "معرض إكسبو 2030" العالمي في مدينة "بوسان" في سلسلة من المحادثات الثنائية مع قادة العالم في نيويورك أمس الخميس.وفي الصباح، التقى "يون" برئيس الإكوادور "غييرمو لاسو"، وقال إن المحادثات الثنائية حول التوقيع على اتفاقية للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي تسير بسلاسة، بينما أعرب "لاسو" عن أمله في أن تكون هذه الاتفاقية بمثابة فرصة لتوسيع التعاون في التجارة الثنائية والاستثمار وسلاسل التوريد.كما طلب الرئيس "يون" الدعم لمشاركة شركة كوريا للطرق السريعة، التي تديرها الدولة، في مشروع الطريق السريع في الإكوادور الذي يربط بين 3 مدن.وفي وقت لاحق من اليوم، عقد "يون" محادثات مع "تيرانس درو"، رئيس وزراء دولة "سانت كيتس ونيفيس"، وطلب من تلك الدولة الجزرية الكاريبية أن تعمل على توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية والمنطقة باعتبار أنها تتولى رئاسة منظمة دول شرق الكاريبي هذا العام.وبعقد هاتين القمتين، يكون "يون" قد عقد 30 اجتماع قمة ثنائية منذ وصوله إلى نيويورك يوم الاثنين، مع خطط لعقد المزيد من الاجتماعات قبل مغادرته.