الرئيس يون يؤكد أن المعلومات المضللة تشكل تهديدا للديمقراطية

Photo : YONHAP News

قال الرئيس "يون صوك يول" أمس الخميس إن انتشار المعلومات المضللة من خلال الاستخدام الضار للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية يمكن أن يهدد الديمقراطية الليبرالية، ودعا إلى وضع اللوائح التنظيمية المناسبة.وأدلى الرئيس بهذه التصريحات في كلمته الرئيسية أمام منتدى الرؤية الرقمية في جامعة نيويورك، وذلك في اليوم الرابع من رحلته إلى الولايات المتحدة.وقال "يون" إن الفشل في مواجهة النشر المتعمد للمعلومات المضللة من خلال إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والوسائل الرقمية الأخرى يشكل تهديدا للديمقراطية، ويعرض اقتصادات السوق الديمقراطية للخطر، ويعرض مستقبل وحياة الأجيال اللاحقة للخطر.ودعا الرئيس إلى وضع نظام مناسب للتعامل مع انتشار الأكاذيب، قائلا إن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية ينبغي ألا تهدد سلامة الأفراد والمجتمع.وأضاف أن كوريا الجنوبية ستصدر قريبا "وثيقة الحقوق الرقمية"، التي ستضع 5 مبادئ توجيهية لبناء مستقبل رقمي مشرق، بما في ذلك مبدأ ينص على أن التكنولوجيا يجب أن تسهم في توسيع الحرية للإنسانية.وقال "يون" أيضا إن التعبير الفردي عن الذات من خلال العالم الرقمي يجب أن يُمارس بمسؤولية مع احترام حقوق الآخرين، وأن هذه التكنولوجيا لا ينبغي أن تصبح أدوات للتمييز والتحيز.