قادة الحزب الديمقراطي المعارض يعرضون الاستقالة

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عرضت قيادة الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في البرلمان الاستقالة، بعد أن أقر البرلمان الكوري اقتراحا أمس الخميس يسمح باعتقال رئيس الحزب "لي جيه ميونغ".وصرح المتحدث باسم التكتل البرلماني لنواب الحزب "لي سو يونغ" للصحفيين بأن زعيم التكتل البرلماني للحزب "بارك كوانغ أون" قد عرض الاستقالة خلال اجتماع للنواب لتحمل مسؤولية تمرير الاقتراح.وقال "لي" إن قيادة الحزب عرضت الاستقالة الجماعية، موضحا أن الأمين العام للحزب "تشو تشونغ سيك" ومسؤولين آخرين عرضوا أيضا ترك مناصبهم.وأوضح المتحدث أن الاقتراح تم تمريره على الرغم من دعوة قيادة الحزب للنواب إلى التصويت ضده، مما أدى إلى قرار عؤض الاستقالة.وقال المجلس الأعلى للحزب أيضا في بيان إنه يشعر بالمسؤولية عن تمرير هذا المقترح، وقدم اعتذارا للشعب وأعضاء الحزب، مؤكدا أن أعضاء المجلس سيعملون على استقرار الحزب بسرعة وحماية رئيس الحزب الديمقراطي.وجاءت استقالة قيادة نواب الحزب في البرلمان بعد أن أقر المجلس الاقتراح بأغلبية 149 صوتا مؤيدا و136 صوتا معارضا وامتناع 6 أعضاء عن التصويت واعتبار 4 أصوات باطلة؛ ولم تكن تلك النتيجة ممكنة إلا بسبب انشقاق عدد من نواب الحزب الديمقراطي.