نائب وزير الخارجية الروسي يزور كوريا الجنوبية الأسبوع القادم

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من المقرر أن يزور "أندريه رودنكو" نائب وزير الخارجية الروسي، المسؤول عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كوريا الجنوبية الأسبوع القادم على أقرب تقدير.ووفقا لمصادر دبلوماسية أمس الخميس، تقوم سيول وموسكو بتنسيق الجدول الزمني لزيارة "رودينكو"، والتي يمكن أن تتم الأسبوع القادم.وإذا قام بالرحلة، فستكون هذه زيارته الأولى إلى كوريا الجنوبية منذ توليه منصبه في العام الماضي.وأوضحت المصادر أن المناقشات كانت جارية بالفعل بشأن زيارته حتى قبل زيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى روسيا.ومن المتوقع أن تكون زيارة "رودينكو" المحتملة ذات أهمية كبيرة للجهود الرامية إلى إدارة العلاقات بين سيول وموسكو. وتأتي هذه الخطوة وسط تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية وروسيا تسعيان إلى تعزيز تعاونهما العسكري.ويتوقع المراقبون أن يقدم "رودنكو" شرحا لسيول حول نتائج القمة بين "كيم" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، حيث كان قال في وقت سابق إنه يمكن أن يشرح ما تم خلال رحلة "كيم" في روسيا، بناء على طلب سيول.