الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

المحكمة تراجع أمر اعتقال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض يوم الثلاثاء القادم

Write: 2023-09-22 10:48:00Update: 2023-09-22 10:57:40

المحكمة تراجع أمر اعتقال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض يوم الثلاثاء القادم

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تعقد محكمة في سيول جلسة استماع الأسبوع القادم  لمراجعة إصدار أمر الحبس الاحتياطي لرئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ".
وسوف تبدأ الجلسة التي ستعقد في محكمة منطقة سيول المركزية في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء القادم.
وجاء هذا القرار بعد أن وافق البرلمان على طلب اعتقال "لي" بأغلبية 149 صوتا مقابل 136 صوتا في التصويت الذي جرى أمس الخميس.
وإذا تم عقد جلسة الاستماع كما هو مقرر لها، فمن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن اعتقال "لي" في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أو في وقت مبكر من يوم الأربعاء. ومن المحتمل أيضا أن يتم تأجيل موعد الجلسة إذا طلب "لي" ذلك من المحكمة لأسباب تتعلق بتدهور صحته الناجم عن إضرابه المطول عن الطعام.
كما من المحتمل أيضا أن تعقد الجلسة بحضور محامي "لي" إذا تخلى "لي" عن حضوره لها.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;