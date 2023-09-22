المحكمة تراجع أمر اعتقال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض يوم الثلاثاء القادم

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من المقرر أن تعقد محكمة في سيول جلسة استماع الأسبوع القادم لمراجعة إصدار أمر الحبس الاحتياطي لرئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ".وسوف تبدأ الجلسة التي ستعقد في محكمة منطقة سيول المركزية في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء القادم.وجاء هذا القرار بعد أن وافق البرلمان على طلب اعتقال "لي" بأغلبية 149 صوتا مقابل 136 صوتا في التصويت الذي جرى أمس الخميس.وإذا تم عقد جلسة الاستماع كما هو مقرر لها، فمن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن اعتقال "لي" في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أو في وقت مبكر من يوم الأربعاء. ومن المحتمل أيضا أن يتم تأجيل موعد الجلسة إذا طلب "لي" ذلك من المحكمة لأسباب تتعلق بتدهور صحته الناجم عن إضرابه المطول عن الطعام.كما من المحتمل أيضا أن تعقد الجلسة بحضور محامي "لي" إذا تخلى "لي" عن حضوره لها.