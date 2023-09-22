كوريا تفوز على تايلاند بأربعة أهداف في منافسات دورة الألعاب الآسيوية لكرة القدم

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تغلب منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم على منتخب تايلاند بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية في الصين، ليتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب.وفاز المنتخب الوطني الكوري بقيادة المدرب "هوانغ سون هونغ" على منتخب تايلاند في المباراة الثانية ضمن المجموعة الخامسة، والتي أقيمت على ملعب مركز "جينهوا" الرياضي، وقد سُجلت جميع الأهداف الأربعة في الشوط الأول.وسجل لاعب خط الوسط "هونغ هيون صوك" الهدف الأول في الدقيقة 15، ثم أضاف "آن جيه جون" هدفا آخر بعد 5 دقائق، و"أوم وان سانغ" و"لي جيه إيك" هدفا لكل منهما قبل نهاية الشوط الأول.وبعد فوز كوريا الجنوبية الساحق على الكويت بنتيجة 9-0 في المباراة الأولى في المجموعة يوم الثلاثاء، يكون المنتخب الكوري قد حقق انتصارين ليضمن تأهلا مبكرا إلى دور الـ16، بغض النظر عن نتائج المباراة الثالثة والأخيرة مع البحرين يوم الأحد.