رئيس الوزراء الكوري يلتقي بالرئيس الصيني على هامش دورة الألعاب الآسيوية

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أفادت بعض التقارير بأن رئيس الوزراء "هان دوك سو" سوف يلتقي بالرئيس الصيني "شي جين بينغ" غدا السبت، على هامش حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في مدينة "هانغتشو" الصينية.وصرح مسؤول حكومي لوكالة "يونهاب" للأنباء اليوم الجمعة بأن المشاورات جارية بشأن المحادثات بين البلدين، موضحا أنه تم الاتفاق على الاجتماع، ويقوم الجانبان بوضع اللمسات النهائية على الموقع والتوقيت.ومن المرجح أن يُعقد الاجتماع قبل حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية غدا السبت، بعد أن يحضر "هان" مأدبة غداء لكبار الشخصيات الأجنبية التي يستضيفها "شي".وسوف يكون "هان" أول مسؤول كوري جنوبي رفيع المستوى يلتقي بالرئيس الصيني منذ أن عقد الرئيس "يون صوك يول" قمة معه على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا في نوفمبر الماضي.ويأتي اجتماع السبت بعد 16 يوما من اجتماع "يون" مع رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كيانغ" على هامش مؤتمرات رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، في جاكرتا عاصمة إندونيسيا.ومن المتوقع أن ينقل "هان" خلال الاجتماع تطلع سيول لعقد قمة ثلاثية تضم اليابان والصين، وأن يدعو "شي" إلى زيارة كوريا الجنوبية.