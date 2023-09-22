كوريا الجنوبية تفرض عقوبات أحادية على شركتين كوريتين شماليتين و10 أفراد

Photo : KBS News

فرضت حكومة كوريا الجنوبية عقوبات أحادية الجانب على 10 أفراد وشركتين ممن تورطوا في البرامج النووية والصاروخية وتجارة الأسلحة لكوريا الشمالية.وقالت وزارتا الخارجية والمالية ولجنة الخدمات المالية أمس الخميس إن الحكومة الكورية الجنوبية قررت إدراج 10 أفراد كوريين شماليين، منهم وزير الدفاع "كانغ سون نام"، وشركتين كوريتين شماليتين، منهما شركة "غلوكوم"، على قائمة العقوبات، للاستجابة الحاسمة لأنشطة كوريا الشمالية التي تشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والعالم.الجدير بالذكر أن شركة "غلوكوم" هي شركة مموهة يدريها مكتب الاستخبارات الكوري الشمالي في ماليزيا، وهي شركة مموهة أيضا تابعة لشركة "بان سيستمز بيونغ يانغ" التي فرضت كوريا الجنوبية عقوبات عليها في عام 2016.وأوضحت وزارة الخارجية أنها اكتشفت محاولة شركة "غلوكوم" لتجارة الأسلحة والسلع الأخرى ذات الصلة مع إريتريا.وتعد هذه هي المرة الثانية عشرة التي تفرض فيها حكومة الرئيس "يون صوك يول" عقوبات أحادية الجانب على كوريا الشمالية.وبهذا بلغ عدد الأفراد والكيانات التي فرضت كوريا الجنوبية عقوبات أحادية الجانب عليهم 64 فردا و53 كيانا حتى الآن منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.