افتتاح دورة هانغتشو للألعاب الآسيوية غدا السبت

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من المقرر افتتاح النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية، "آسياد"، في حفل سيقام مساء الغد السبت في مدينة هانغتشو الصينية، والتي يستمر انعقادها حتى يوم الثامن من أكتوبر.ويشارك في آسياد هانغتشو أكثر من 12 ألفا و500 رياضي من 45 دولة، حيث يتنافسون في 40 حدثا للحصول على 481 ميدالية ذهبية.ويهدف الفريق الكوري المكون من 1140 لاعبا لاحتلال المركز الثالث من بين الدول المشاركة بالحصول على أكثر من 50 ميدالية ذهبية في 39 حدثا.ومن المتوقع أن يحصل الفريق الكوري على عدد من الميداليات ذات الألوان المختلفة بعد غد الأحد، خاصة في مجالات الخماسي الحديث للنساء، والتيكوندو، وسباق السباحة الحرة لمسافة 100 متر.وكان من المفترض أن تستضيف مدينة هانغتشو الصينية دورة الألعاب الآسيوية في العام الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا إلى هذا العام.