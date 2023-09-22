الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الكوريتان

كوريا الشمالية تنافش نتائج زيارة زعيمها إلى روسيا

Write: 2023-09-22 11:49:04Update: 2023-09-22 11:58:36

كوريا الشمالية تنافش نتائج زيارة زعيمها إلى روسيا

Photo : YONHAP News

ناقشت كوريا الشمالية نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها زعيمها "كيم جونغ أون" إلى روسيا في اجتماع لحزبها الوحيد الحاكم.
وقالت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم اليوم الجمعة إن اللجنة المركزية للحزب عقدت جلسة للمكتب السياسي بحضور "كيم"، أول من أمس الأربعاء، لمناقشة نتائج الزيارة.
وخلال الجلسة، قدم مدير إدارة الشؤون الدولية في الحزب "كيم سونغ نام" تقريرا قال فيه إن زيارة "كيم" خلال الفترة من الثاني عشر وحتى السابع عشر من سبتمبر إلى روسيا قد أسهمت في رفع المستوى الاستراتيجي للعلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا، وإحداث تغيير جذري في الأوضاع الجيوسياسية العالمية.
ومن جانبه، دعا "كيم" إلى التنفيذ النشط للإجراءات البناءة الهادفة لمواصلة تحقيق وتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.
كما تم في الاجتماع الحزبي مناقشة سبل التنفيذ العملي والشامل لما حققته الأنشطة الخارجية التي قام بها "كيم".
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;