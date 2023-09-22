كوريا الشمالية تنافش نتائج زيارة زعيمها إلى روسيا

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ناقشت كوريا الشمالية نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها زعيمها "كيم جونغ أون" إلى روسيا في اجتماع لحزبها الوحيد الحاكم.وقالت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم اليوم الجمعة إن اللجنة المركزية للحزب عقدت جلسة للمكتب السياسي بحضور "كيم"، أول من أمس الأربعاء، لمناقشة نتائج الزيارة.وخلال الجلسة، قدم مدير إدارة الشؤون الدولية في الحزب "كيم سونغ نام" تقريرا قال فيه إن زيارة "كيم" خلال الفترة من الثاني عشر وحتى السابع عشر من سبتمبر إلى روسيا قد أسهمت في رفع المستوى الاستراتيجي للعلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا، وإحداث تغيير جذري في الأوضاع الجيوسياسية العالمية.ومن جانبه، دعا "كيم" إلى التنفيذ النشط للإجراءات البناءة الهادفة لمواصلة تحقيق وتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.كما تم في الاجتماع الحزبي مناقشة سبل التنفيذ العملي والشامل لما حققته الأنشطة الخارجية التي قام بها "كيم".