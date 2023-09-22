كوريا تحقق فائضا في ميزان حقوق الملكية الفكرية خلال النصف الأول من العام

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قال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري إن الميزان التجاري الكوري لحقوق الملكية الفكرية سجل فائضا بمقدار 330 مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام.وأشار التقرير إلى أنه تم تسجيل عجز تبلغ قيمته 1.08 مليار دولار في تجارة حقوق براءات الاختراع ونماذج المنفعة والعلامات التجارية والامتياز، فيما تم تحقيق فائض في حقوق النشر بمقدار 1.52 مليار دولار، ليتم تسجيل أعلى مستويات من الفائض في هذا المجال منذ أن بدأت الدولة في إعداد الإحصاءات ذات الصلة.وحسب الدول، سجل الميزان التجاري الكوري لحقوق الملكية الفكرية عجزا مع بريطانيا بمقدار 1.73 مليار دولار،ومع اليابان بمقدار 110 ملايين دولار، بينما حقق فائضا بمقدار 1.35 مليار دولار مع الصين، و770 مليون دولار مع فيتنام.