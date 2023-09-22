إقامة حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو

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افتتحت اليوم السبت دورة الألعاب الآسيوية الصيفية التاسعة عشرة في "هانغتشو"، والتي تم تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة كورونا.وتحت شعار المسابقة "من القلب إلى القلب، إلى المستقبل"، تقام دورة الألعاب الآسيوية على مدار 16 يوما حتى الثامن من شهر أكتوبر المقبل في 6 مدن، من بينها مدينة "هانغتشو" عاصمة مقاطعة "تشجيانغ" الصينية.وسيشارك في دورة الألعاب الآسيوية في "هانغتشو" 12,500 رياضي من 45 دولة، وهو عدد غير مسبوق من الرياضيين، حيث سيتنافسون على 481 ميدالية ذهبية في 40 حدثا رسميا و61 حدثا تفصيليا.وأقيم حفل الافتتاح في مركز "هانغتشو" الرياضي الأولمبي، والذي تميز برمز زهرة اللوتس للمدينة، مع دخول وفود الدول المشاركة وإقامة فعاليات الافتتاح والعروض الثقافية.وتحت الشعار "مسابقة ذكية صديقة للبيئة"، توجهت الأنظار إلى الشاشة الرقمية باستخدام عروض الليزر الملونة والرسوم المتحركة الثلاثية الأبعاد وتقنيات الواقع المعزز، بدلا من عروض الألعاب النارية التقليدية باستخدام المفرقعات النارية، كما تم تنفيذ إضاءة الشعلة رقميا لأول مرة في التاريخ.وحضر الرئيس الصيني "شي جين بينغ" حفل الافتتاح، وكان من بين مبعوثي التهنئة رئيس وزراء كوريا الجنوبية "هان دوك سو"، والملك الكمبودي "نورودوم سيهاموني"، والرئيس السوري "بشار الأسد"، وولي العهد الكويتي "مشعل الأحمد الجابر الصباح"، ورئيس وزراء نيبال "بوشبا كمال داهال".وكان ترتيب دخول الوفد الكوري الجنوبي في المركز السادس عشر من بين 45 دولة مشاركة في الدورة، بقيادة اللاعبين الرئيسيين "كو بون غيل" من فريق المبارزة بالسيف للرجال و"كيم سيو يونغ" من فريق السباحة.وتهدف كوريا الجنوبية بوفدها غير المسبوق، الذي يضم 1,140 رياضيا للمشاركة في 39 حدثا، إلى الحصول على أكثر من 50 ميدالية ذهبية وإحراز المركز الثالث بوجه عام.وتتوقع البلاد إحراز ميداليات ذهبية في منافسات الوثب العالي والسباحة، كما تهدف البلاد إلى الفوز بالميداليات الذهبية الثلاث في لعبة "بادوك"، والتي أصبحت رياضة رسمية لأول مرة منذ 13 عاما.