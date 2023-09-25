لاعبة الخماسي الحديث كيم سون او تفوز بأول ميدالية لكوريا في دورة هانغتشو

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فازت لاعبة الخماسي الحديث "كيم سون او" بأول ميدالية لكوريا الجنوبية في دورة الألعاب الآسيوية، "آسياد"، التي تقام هذه المرة في مدينة هانغتشو الصينية، والتي كانت قد انطلقت بحفل افتتاح أول من أمس السبت.وانتزعت "كيم" الميدالية الفضية أمس الأحد في منافسات فردي السيدات للخماسي الحديث، التي أجريت في مركز "فويانغ ينهو" الرياضي، وهي أول ميدالية لكوريا الجنوبية في دورة هانغتشو للألعاب الآسيوية.يذكر أن اللاعبة "كيم" كانت قد حصلت على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية في إنتشون عام 2014، والميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا في عام 2018، وبذلك تكون قد فازت بميداليات في دورات آسياد ثلاث مرات على التوالي.ويشار إلى أن رياضة الخماسي الحديث عبارة عن مسابقة رياضية تتضمن خمس فعاليات، هي: الرماية، والمبارزة، والسباحة، والفروسية، واختراق الضاحية.