كانغ وان جين يفوز بالميدالية الذهبية الأولى لكوريا الجنوبية في هانغتشو

Photo : YONHAP News

فاز لاعب التيكوندو "كانغ وان جين" بأول ميدالية ذهبية لكوريا الجنوبية في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغتشو الصينية.وقد فاز اللاعب البالغ من العمر 24 عاما على اللاعب "ما يون تشونغ" من تايبيه الصينية في نهائي فردي التيكوندو للرجال الذي أقيم أمس الأحد في مركز "لينآن" للثقافة والمعارض الرياضية. وكانت هذه الميدالية هي أول ميدالية ذهبية لكوريا الجنوبية في دورة هانغتشو للألعاب الآسيوية التي انطلقت يوم السبت، بعد أن فازت لاعبة الخماسي الحديث "كيم سون او" بالميدالية الفضية في منافسات فردي السيدات في وقت سابق من يوم الأحد.وبعد الميدالية الذهبية التي حصل عليها "كانغ"، فازت أيضا لاعبة كوريا الجنوبية "تشا ييه أون" بالميدالية الذهبية في منافسات الـ"تيكوندو بوم سيه" للسيدات، متغلبة على اليابانية "يويكو نيوا".وتتكون منافسات الـ"تيكوندو بوم سيه" من مجموعة من العروض الهجومية والدفاعية التي يتم إجراؤها بشكل متسلسل، وقد تم في دورة عام 2018 إدراجها رسميا لأول مرة ضمن الألعاب الآسيوية.