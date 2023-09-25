كوريا تفوز بخمس ميداليات ذهبية في اليوم الأول من دورة هانغتشو للألعاب الآسيوية

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حصلت كوريا الجنوبية على خمس ميداليات ذهبية من بين 14 ميدالية حصلت عليها في اليوم الأول من دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو، أمس الأحد.وجاءت أول ميدالية ذهبية لكوريا الجنوبية في التيكوندو حيث احتل "كانغ وان جين" المركز الأول في فردي التيكوندو بوم سيه للرجال.ومع ذهبية كانغ، فازت "تشا ييه أون" بالميدالية الذهبية في منافسات التيكوندو بوم سيه للسيدات، بتغلبها على اليابانية "يويكو نيوا".وأضافت كوريا الجنوبية ميداليتين ذهبيتين أخريين في الخماسي الحديث، حيث تصدر "جون وونغ تيه" منصة التتويج في الخماسي الحديث الفردي للرجال، والذي أنهى فيه بنتيجة ألف و508 نقطة متقدما على مواطنه "لي جي هون"، الذي حصل على الميدالية الفضية بنتيجة ألف و492 نقطة. ثم شارك اللاعبان ضمن فريق ضم أيضا "جونغ جين هوا"، حيث فازوا على الفريق الصيني وحصلوا على المركز الأول بإجمالي أربعة آلاف و477 نقطة.ومن ناحية أخرى، حصلت "كيم سون او" على الميدالية الفضية في منافسات الخماسي الحديث الفردي للسيدات بالإضافة إلى الميدالية البرونزية في منافسات فرق السيدات.وحصل "هوانغ سون او" على الميدالية البرونزية في سباق السباحة 100 متر حرة للرجال، كما فازت المبارِزة "تشيه إين جونغ" بالميدالية الذهبية في المبارَزة بالسيف لفردي السيدات، متغلبة على مواطنتها "سونغ سي را".