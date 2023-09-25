الرئيس يراجع نتائج زيارته إلى نيويورك في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الاثنين

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سيراجع الرئيس الكوري "يون صوك يول" نتائج زيارته الأخيرة إلى نيويورك في اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين.وصرح مسؤول في المكتب الرئاسي للصحفيين أمس الأحد بأنه من المتوقع أن يطلع الرئيس مجلس الوزراء على التزام كوريا الجنوبية بالمساهمة الفعالة في تضييق الفجوات بين الدول في مجالات التنمية والمناخ والمجالات الرقمية.وسوف ينقل أيضا قرار كوريا الجنوبية بالرد بشكل موحد مع المجتمع الدولي على التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.ومن المرجح أن يتحدث يون أيضا عن نتائج محادثاته مع قادة 41 دولة على مدار الأيام الخمسة خلال رحلته، وذلك بهدف الترويج لمحاولة كوريا لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 في بوسان.وقد تم تقديم موعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوما واحدا عن جدوله المعتاد يوم الثلاثاء بسبب عطلة عيد الحصاد "تشوسوك"، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.