كوريا والصين واليابان تعقد محادثات لاستئناف القمة الثلاثية

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من المقرر أن تعقد السلطات الدبلوماسية من كل من كوريا الجنوبية والصين واليابان، سلسلة من المحادثات في العاصمة سيول خلال هذا الأسبوع من أجل مناقشة الاستعدادات لاستئناف القمة الثلاثية بينها.وفي هذا الإطار، سيعقد نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشونغ بيونغ وان" اجتماعا على مستوى كبار المسؤولين غدا الثلاثاء مع نائب وزير الخارجية الياباني "تاكيهيرو فوناكوشي"، ومساعد وزير الخارجية الصيني "نونغ رونغ". وقبل إجراء تلك المحادثات الثلاثية، سيعقد "تشونغ" محادثات ثنائية منفصلة مع نظيريْه الصيني والياباني بعد ظهر اليوم الاثنين، ومن المقرر أيضا إجراء محادثات على مستوى نائب مدير اليوم.ومن خلال هذه السلسلة من المحادثات، ستبدأ الدول الثلاث مناقشات جدية لاستئناف القمة الثلاثية بينها في غضون هذا العام، بعد أن كانت القمة الأخيرة قد عقدت في عام 2019 في مدينة "تشنغدو" الصينية.وأفادت بعض التقارير بأن كوريا الجنوبية، التي تسعى إلى استضافة القمة هذا العام، ستقترح خطة للتعاون الثلاثي مع الصين واليابان، وسوف تجمع الآراء خلال هذه الاجتماعات بشأن هذا الموضوع.