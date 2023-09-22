وزيرا حارجية كوريا وإيران يتفقان على السعي لتطوير العلاقات بين البلدين

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قالت وزارة الخارجية الكورية إن الوزير "بارك جين" التقى مع نظيره الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" أول من أمس السبت على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وخلال المحادثات، أعرب الوزيران الكوري والإيراني عن التزامهما بتطوير العلاقات بين سيول وطهران، كما قيّما عملية التحويل السلس للأموال الإيرانية التي كانت محتجزة لدى بنوك كورية إلى بلد ثالث، واتفقا على العمل معا لتطوير العلاقات بين كوريا الجنوبية وإيران، من خلال حل قضية الأموال الإيرانية.واتفق الوزيران أيضا على مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وكانت الأموال الإيرانية التي ظلت محتجزة لدى بنوك كورية لمدة تزيد عن 4 سنوات، قد تم تحويلها إلى مصرف قطر المركزي يوم الثامن عشر من سبتمبر الجاري.