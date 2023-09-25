سيول تسعى لإجراء محادثات لتحقيق زيارة شي جين بينغ

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قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي إنه سيسعى بجدية إلى إجراء مناقشات لترتيب زيارة للرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى سيول.وصرح مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري لوكالة يونهاب للأنباء أمس الأحد بأن الرئيس الصيني طرح مسألة الزيارة أولا على رئيس الوزراء "هان دوك سو"، وسوف تبدأ كوريا الجنوبية في مناقشة هذا الموضوع مع الجانب الصيني من خلال القنوات الدبلوماسية.وخلال مشاركته في برنامج إخباري محلي، كرر مستشار الأمن القومي الكوري "تشو تيه يونغ" خطة إجراء محادثات مع بكين، حيث أشار إلى أن الرئيس الصيني تحدث عن الحاجة لزيارة كوريا الجنوبية عدة مرات، لكنه أشار إلى أنه من غير المرجح أن تتم تلك الزيارة في غضون هذا العام.وقال المستشار الأمني إن الحكومة الكورية الجنوبية ليست في عجلة من أمرها، متوقع أن تستغرق الاستعدادات لزيارة الرئيس الصيني لكوريا بعض الوقت، وأضاف أن الخطوة الأولى هي استئناف القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان بعد توقف دام أربع سنوات منذ عام 2019.وأشار "تشو" أيضا إلى أنه إذا تحققت زيارة الرئيس الصيني إلى كوريا فسوف يكون ذلك بمثابة تحول مهم في العلاقات بين سيول وبكين.وكانت آخر زيارة قام بها الرئيس الصيني إلى كوريا الجنوبية قبل عشر سنوات في يوليو 2014 في عهد حكومة الرئيسة الكورية السابقة "باك كون هيه".