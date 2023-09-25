منتخب كوريا لكرة القدم يفوز على نظيره البحريني في دورة الألعاب الآسيوية

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تغلب منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم للرجال على نظيره البحريني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المنافسات ضمن دورة هانغتشو للألعاب الآسيوية في الصين يوم أمس الأحد، ليفوز المنتخب الكوري بجميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات برصيد 16 هدفا.وحقق المنتخب الكوري الجنوبي هذا الفوز في مباراته الأخيرة ضمن المجموعة الخامسة على ملعب مركز "جين هوا" الرياضي، حيث سجل الأهداف الثلاثة اللاعبون "لي هان بوم" و"بيك صونغ هو" و"كوه يونغ جون"، في الشوط الثاني.وكانت كوريا الجنوبية قد حصلت بالفعل على مكان في مرحلة خروج المغلوب بفوزها على منتخبيْ الكويت وتايلاند في مبارياتها السابقة ضمن المجموعة.وعقب المباراة، بدأ المدرب "هوانغ سون هونغ" عملية التحقق من حالة اللاعب "لي كانغ إين"، لاعب خط وسط نادي "باريس سان جيرمان"، الذي كان قد قدم أداء جيدا في المباراة قبل أن يخرج في الدقيقة 36.وسوف يواجه منتخب كوريا الجنوبية منتخب قيرغيزستان بعد غد الأربعاء.