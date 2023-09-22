سيول وواشنطن وطوكيو تعرب عن قلقها من التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو

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أعرب وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان عن قلقهم من التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، موضحين عزم بلادهم الاستجابة الحاسمة لذلك التعاون.جاء ذلك في اجتماع عقد يوم الجمعة الماضي في نيويورك بين وزير الخارجية الكوري "بارك جين"، ونظيريْه الأمريكي "توني بلينكن"، والياباني "يوكو كاميكاوا"، حيث تبادلوا الآراء حول القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون بين الدول الثلاث، والأوضاع الراهنة في المنطقة.واتفق الوزراء الثلاثة على الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بين قادة دولهم ليتم من خلالها تقوية التعاون بين سيول وواشنطن وطوكيو.وأعربوا عن قلقهم من التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو، بما في ذلك احتمال إجراء تجارة في الأسلحة بينهما، مؤكدين على أن الدول الثلاث سوف تستجيب بشكل حاسم لأي نوع من التصرفات التي تشكل تهديدا للأمن الإقليمي، عن طريق التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي.