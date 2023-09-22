كوريا الشمالية تنتقد تحذير الرئيس يون بشأن تجارة الأسلحة المحتملة مع روسيا

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انتقدت كوريا الشمالية تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" التي حذر فيها من احتمال إجراء بيونغ يانغ تجارة في الأسلحة مع روسيا، ووصفتها بأنها "تصريحات هستيرية".ونددت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين بما وصفته بـ"افتراء الرئيس يون بشكل خبيث على التعاون الودي بين بيونغ يانغ وموسكو"، وقالت إن ذلك التحذير بمثابة "مكبر صوت للولايات المتحدة".وكان الرئيس "يون صوك يول" قد قال في كلمة كوريا الجنوبية أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي إن حصول كوريا الشمالية على المعلومات والتكنولوجيا اللازمة لتعزيز قدراتها في مجال أسلحة الدمار الشامل مقابل تزويد روسيا بأسلحة تقليدية سوف يكون تهديدا مباشرا للأمن والسلام، ليس فقط في أوكرانيا، ولكن أيضا في كوريا الجنوبية.وفيما يتعلق بالزيارة الأخيرة التي قام بها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى روسيا والعلاقات الوثيقة بين البلدين، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنه من الطبيعي أن تحافظ الدول المجاروة على علاقات وثيقة مع بعضها البعض.